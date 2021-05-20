醫護人員疲於奔命，賴清德呼籲：不要貿然前往急診室。（取自賴清德臉書）

疫情升溫，醫護人員疲於奔命，副總統賴清德今天向民眾喊話，無接觸史、活動史且無症狀者，目前沒有篩檢必要。不要貿然前往急診室，讓自己暴露在感染風險之中，他也拜託國人，把急重症醫療資源留給需要的人，珍惜在第一線為我們奮戰的醫護人員。

賴清德今天在臉書貼上醫護人員的身影表示，「勇敢的醫療前線戰士，謝謝你們負重前行！」悶熱的防護衣，紅腫的勒痕，破皮的耳後，清晰的壓痕，都是戰士的勳章。

他說，這幾天收到很多來自第一線醫護同仁的訊息，不止討論防疫措施，「我一一感謝大家堅守崗位和疫情奮戰，也請他們代為轉達家人，我對他們的敬意」。

賴清德表示，他知道每天的確診數，讓國人有些心慌，急診室醫護人員疲於奔命的景象，曾為第一線臨床醫師的他，感同身受也萬般不捨。身體的負擔，心裡的負荷，用意志力撐起。

COVID-19輕症比例高，八成為輕症或無症狀者，他懇切的呼籲大家，無接觸史、活動史且無症狀者，目前沒有篩檢必要。貿然前往急診室，只會讓自己暴露在感染風險之中，「切勿前往」。

他也要拜託全體國人，請把急重症醫療資源留給需要的人，也請珍惜在第一線為我們奮戰的醫護同仁，因為有他們的負重前行，大家才能安心健康的生活。

(中時 )