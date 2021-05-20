37歲陳姓男子不滿28歲吳姓男子在通訊軟體Line散播陳男確診新冠肺炎的假消息，他於5月18日到左營警分局博愛四路派出所報案，指吳男破壞他的名譽。警方獲報成立專案小組查辦，詢後將吳男函送橋頭地檢署。

警方調查，陳姓男子於5月18日晚間10時許發現有人透過Line群組，發布他確診新冠肺炎的不實言論。陳姓男子與吳姓男子都是汽車銷售業務員，但分屬不同公司，也互不認識。陳男認為，吳姓男子此舉已經破獲他的名譽，更造成社會大眾的恐慌，因此對吳男提出告訴。

警方獲報後隨即成立專案小組介入偵辦，通知吳男到案說明。全案詢後將吳男依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例」、傳染病防治法及刑法妨害名譽等罪嫌函送法辦。

警方呼籲，防疫期間一切訊息應依中央流行疫情指揮中心公布為準，有任何問題可撥打1922防疫專線諮詢，民眾切勿自行憶測，甚至散布不實訊息；依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例，違者最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金。

(中時 )