日本「牛郎界帝王」羅蘭年僅28歲就成為牛郎界的傳奇人物，年收高達3億日圓（約8500萬元台幣），去年底羅蘭才和關西酒店的陪酒小姐傳出戀情，本人始終沒有回應，如今他又突然公開已有交往1年多的女友，還是28歲當紅女星足立梨花，日前流出一段2人的偷拍影像，大尺度親密接觸立刻嚇壞網友。

羅蘭日前突然在YouTube頻道上傳一段偷拍影片，一開始他牽著足立梨花走進豪宅，2人自然的聊天調情，更情不自禁擁吻，最後羅蘭更直接帶著女方上樓到房間開戰，攝影機錄下2人約會的全部過程，他們的親暱互動全攤在陽光底下，讓外界看傻了眼。

然而其實這段影片全是羅蘭的計畫，他特別邀請足立梨花來擔任自己的女友，上演一段「羅蘭與女友私生活」企劃，而足立梨花原本就是羅蘭的鐵粉，過去就非常欣賞羅蘭，2人透過工作熟識後，羅蘭便提出拍攝邀約，這次能幫上忙，足立梨花也欣然答應。

羅蘭和足立梨花借位激吻。（圖／翻攝自羅蘭YouTube）

2人在排戲時，一向自信騷撒的羅蘭竟意外害羞，連借位接吻都要重拍，讓足立梨花忍不住笑虧：「中午大白天就上床，是性慾有多強？」2人在導演的指示下換上睡衣，度過一段像情侶般輕鬆快樂的時光，他也自爆之前曾帶女人回家都沒有被狗仔抓包，「嘿！還好吧？」

(中時新聞網)