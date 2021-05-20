疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心19日宣布全台提升至三級警戒，卻有6名遊客無視規範，晚上10點半左右違法在二延平步道頂端涼亭炊煮且沒戴口罩，事後還轉動即時影像鏡頭，當下被民眾在直播上看到，趕緊通報阿里山國家風景區管理處。阿管處副處長陳榮欽表示，收到通報後立即向派出所報案但員警抵達時一行人已不見蹤影，目前警方正在尋人中。

阿管處今天將影片公布在粉絲專頁「阿里山 新印象」，阿管處指出，設置即時影像鏡頭是為了讓民眾在家也能一賭阿里山之美，卻一再有遊客因一己私利破壞公物，且這幾名遊客轉動幅度達到180度，極可能造成機器支架損壞，相關行為令人不齒。

陳榮欽表示，若抓到人針對破壞公物部分管處會依法提告，另，該區設施禁止從事炊煮、露營、生火，或搭設休閒露營車或車體活動房屋等類似構造物等行為也會依法開罰；未戴口罩部分會由警方依傳染病防治法函送衛生局裁罰。

嘉義林管處指出，目前因應防疫升三級，所轄步道20日起暫停開放至三級警戒結束，將於各步道口告示「暫停開放」資訊。

(中時 )