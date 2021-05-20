新冠疫情有趨緩跡象，全球服飾消費市場景氣漸回溫，品牌服飾廠下單動能增強。加上原物料價格上漲，加工絲、酯粒報價維持高檔；而國內疫情升溫，市場對隔離衣、防護衣需求大增，紡織股上游宏遠(1460)、宏洲(1413)、集盛(1455)、聯發(1459)及大東(1441)等股價收漲停。

宏遠美國廠今年新接防疫訂單，美國國防部下80萬碼平織口罩布訂單，要求完全made in USA，宏遠向美國南亞買紗，在北卡廠整經、織布，該筆訂單將有效挹注全年營運。宏遠今年股東會通過決議減資22%彌補虧損，推升每股淨值回到10元，接下來增資不高於30億元，目的是償還銀行借款、健全營運為主。宏遠今年首季獲利1999.7萬元，EPS為0.04元，毛利率19.65%，營益率為3.28%，表現均優於去年同期。

聯發(1459)受惠聚酯加工絲價格上漲、客戶下單動能增強，首季營收6.74億元，年增20.2%，稅後純益1.52億元，每股純益0.48元，創5年單季最高。聯發紡今年也展開資產活化，出售位在高雄三民區的土地，交易金額7.36億元，預計處分利益約新台幣3.51億元，法人看好全年獲利。

尼龍/加工絲大廠集盛(1455)4月單月稅後盈餘達2.93億元，較去年同期成長高達9.2倍，EPS 0.55元，累計前4月EPS已達1.27元。

(時報資訊)