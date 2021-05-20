儘管周三加密貨幣市場全面崩跌，比特幣在過去24小時的價格一度腰斬，但特斯拉執行長馬斯克似乎沒有想避開這個燙手山芋的意思，他在推特上發文，暗示特斯拉不會背棄比特幣。

受此激勵，比特幣止跌回升，根據Coindesk報價，目前比特幣24小時價格上漲1.63%，為40,070.90美元，稍早前一度站回4.1萬美元。

不過，以太幣仍跌約11%，報2,632.48美元。瑞波幣重挫約22% 報1.14美元。

根據CoinMarketCap報價，目前狗狗幣下跌18.67%。

馬斯克在周三上午發出一條推文，透過文字加上表情符號稱特斯拉擁有「鑽石手」(diamond hands)，暗示電動車大廠特斯拉不會出脫持有的15億美元比特幣。

「鑽石手」是股市流行語，意味著將某人將忍受風險和煎熬，牢牢緊抱持有部位，直到達成最終目標。

根據Coin Metrics的數據，全球最受歡迎的加密貨幣比特幣在周三暴跌30%，跌到僅略高於3萬美元，創下1月下旬以來的最低價。這也表示，自特斯拉宣布已購買價值15億美元的比特幣之後，比特幣的漲幅已經全數回吐。

受加密貨幣大跌影響，持有比特幣的大戶特斯拉周三股價下挫2.5%。亦購買大量比特幣的MicroStrategy下挫6.6%，甫上市的加密貨幣交易所Coinbase跌近6%。挖礦商Riot Block Chain和Marathon Digital Holdings分別收跌5.56%和5.57%。「女股神」伍德的旗艦基金方舟創新ETF（Ark Innovation ETF）仍收跌1.8%，今年以來跌幅超過17%。

(時報資訊)