富邦金(2881)今舉行線上法說會，Q1稅後淨利達506億元，年增120%，各主要子公司獲利均成長，每股盈餘4.94元，居業界第一，淨值達8160億，普通股每股淨值達72.32元，皆為歷史新高；富邦金董事會通過擬配發普通股每股現金股利3元及股票股利1元，合計創下歷史新高股利配發紀錄，富邦人壽擬上繳74.4億元，約佔富邦人壽2020年淨利之12.2%。首季資產報酬率ROA為2.17%，股東權益報酬率ROE為25.61%。今年日盛金(5820)首次納入富邦金財報，總資產逾9.6兆元，亦再創下歷史新高。

富邦金控於3月30日取得日盛金控過半股權，日盛金總資產3656億元於本季首次納入富邦金控財報，富邦金控整體資產年成長13.1%，總計富邦金資產達到9兆6958億元。

富邦金控已於本月10日公布4月份自結稅後淨利133.75億元，累計今年前4月稅後淨利639.27億元，每股盈餘為6.25元，穩居金控每股獲利王！

台北富邦銀行2021年第一季稅後淨利49.59億元，較去年同期增加20.1%，利息淨收益受惠於放款及外幣債券投資規模擴大，較去年成長5.2%，手續費淨收益則受財管商品銷售結構調整、收益下滑影響，較去年同期下降。企業授信與個人放款穩定成長，全行放款年成長9.4%。台幣授信餘額成長帶動下，整體企業授信餘額年成長6.4%，中小企業授信餘額年成長17.8%，佔企業授信比重提升至45.9%。其他個人授信餘額年成長9.8%，主要來自個人信貸成長19.9%帶動。北富銀台外幣存款成長，活存比提升，存放比亦維持穩定，其中外幣放款加計外幣債券投資，外幣資金運用效率達67.7%。

由於放款結構調整與活存比提升，帶動存放利差逐季成長，2021年第一季北富銀存放利差上升至1.30%，受市場降息影響，單季淨利差較去年微幅下滑至1.06%。資產品質維持穩健，截至3月底逾放比0.19%，備抵呆帳覆蓋率672.91%，持續優於產業平均。北富銀持續發展信用卡業務，加速銀行獲客，信用卡有效卡數及簽帳金額呈雙位數成長，帶動市佔率持續提升，信用卡毛手續費收入成長12%。

富邦華一銀行2021年第一季存款、貸款餘額均呈現雙位數成長，年成長分別為14.6%和11.1%，亦結合集團資源發揮綜效，深耕兩岸台商客戶帶動資產規模較去年成長6.5%，達人民幣1,115.36億元。由於淨利息收入帶動，稅後淨利較去年同期成長6%。受惠於存放款結構優化及資金成本控管，淨利差(NIM)持續擴大，較去年同期提升至2.05%。而隨著資產規模擴大，資產品質亦控管得宜，備抵呆帳覆蓋率與逾放比分別為296.1%、0.51%，皆優於去年同期。

(時報資訊)