以色列的攻擊致加薩大量巴勒斯坦平民傷亡，美國總統拜登面臨民主黨內「向左轉」要求促成停火的壓力；歐洲各國也因害怕穆斯林難民、恐攻與民粹重現，開始更積極敦促停火。

「紐約時報」指出，法國外交圈尋求讓他們在聯合國安理會推動的決議取得進展；法國推動的的決議要求交戰雙方停火、允許進入加薩走廊的人道援助不受限。美國先前已阻撓所有安理會內推動的相關議案，連要提出一份譴責暴力的聲明都要擋，因此不清楚會否對法國埋單。

德國外長馬斯（Heiko Mass）表示，他希望20日能親自跑一趟以色列，盼促成以巴對話。

即便如此，以巴衝突今天仍無降溫跡象，甚至從加薩走廊蔓延至約旦河西岸的以國占領區和以色列北部，以軍在北部與黎巴嫩境內的武裝分子駁火。到目前為止，以色列猛轟加薩走廊，至少已造成當地227人喪生，其中64人是孩童；哈瑪斯（Hamas）射向以色列的火箭則讓以國境內12人罹難。

「華盛頓郵報」報導，美國總統拜登今天不尋常地直接了當要求以色列降溫在加薩的攻擊，雖讓益發盼美國對以色列硬起來的民主黨人振奮，卻恐讓美以關係橫生枝節，美國國內挺以色列人士失望。

拜登連日來始終不願公開與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）意見相左，但他今天一番要以色列「今天就要讓情勢明顯降溫、以利停火」的話，讓各國外交圈震撼，因為這是迄今美國政壇、至少民主黨內部態勢急遽轉向的最清楚事證，與早先接受以軍所為是自衛的立場大不相同。

華郵引述兩名未具名消息人士披露，白宮近日已告訴尼坦雅胡，美國國內的氛圍已在轉變，連一些長期支持以國的國會議員亦然，氛圍的轉變導致拜登在今天與尼坦雅胡通話時態度有別。這是以巴衝突升溫以來，兩人第4度通話。

然而，尼坦雅胡今天仍誓言要持續軍事進攻，不達摧毀更多哈瑪斯目標誓不罷休，此等公然藐視拜登凸顯兩人關係不睦。尼坦雅胡與前美國總統川普交好，各界始終矚目拜登與尼坦雅胡的關係。

華郵指出，拜登雖無權直接要以色列停火，但白宮傳遞的訊息卻再明顯不過：若尼坦雅胡進一步擴大衝突，就得冒失去華府相挺的風險。

白宮今天公布的通話記錄不見「以色列有權自衛」等美國常用詞彙。在提到兩人進行詳細討論後，白宮聲明講的是「總統（拜登）傳達給對方的是，期盼今天就能見到顯著降溫，以利鋪陳停火」。

共和黨則逮到機會就支持以色列一事與拜登劃清界線；雖美國國內自由派猶太人對以色列批評日增，但正統派猶太人、福音派基督徒與軍方鷹派仍力挺以色列。

一群共和黨參議員舉行記者會，指控拜登屈服於民主黨內左翼分子的壓力，竟與美國長期盟邦以色列作對。

在今天以前，拜登政府雖幕後委婉盼以色列趕快終止衝突並減少平民傷亡，公開場合仍力挺尼坦雅胡。行政部門起初相信，公開批評尼坦雅胡恐招反彈，且以色列也未必會聽。

但隨以巴戰火進入第2週，來自民主黨內的壓力漸增，許多民主黨人不滿，白宮形同對尼坦雅胡侵害基本公民權開綠燈，迫使拜登政府改弦更張。

(中央社)