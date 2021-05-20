新北市板橋區亞東醫院爆發院內群聚感染，至今（20日）止仍維持14例確診，其中包含台北榮民總理師醫院鳳林分院1名護理師，18日複檢卻轉為陽性，目前已完成3採等報告中。
據悉，鳳林分院護理師曾於14日赴亞東醫院陪病，15日即出現症狀，但當時在亞東醫院快篩為陰性，但18日複檢卻轉為陽性，目前已完成3採等報告中。
亞東醫院表示，該案為昨天公布的新增3位確診者之一（病患家屬），本院院內感染事件皆有即時因應，相關接觸者皆即時匡列管理，所有狀況皆在掌握中。
(中時 )
新北市板橋區亞東醫院爆發院內群聚感染，至今（20日）止仍維持14例確診，其中包含台北榮民總理師醫院鳳林分院1名護理師，18日複檢卻轉為陽性，目前已完成3採等報告中。
據悉，鳳林分院護理師曾於14日赴亞東醫院陪病，15日即出現症狀，但當時在亞東醫院快篩為陰性，但18日複檢卻轉為陽性，目前已完成3採等報告中。
亞東醫院表示，該案為昨天公布的新增3位確診者之一（病患家屬），本院院內感染事件皆有即時因應，相關接觸者皆即時匡列管理，所有狀況皆在掌握中。
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