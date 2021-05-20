本季NBA例行賽結束東區7-10名分別是塞爾提克、巫師、溜馬以及黃蜂，經過週三7、8名與9、10名的兩場戰役之後，黃蜂以27分之差不敵溜馬先遭淘汰，塞爾提克以18分的差距擊敗巫師坐穩季後賽第7種子之位，最後台灣時間週五上午08:00將由溜馬與巫師來爭奪東區最後一張季後賽參賽門票，究竟這一戰定生死的關鍵戰役兩隊會擦出甚麼火花呢？

溜馬與巫師不約而同在本季72場例行賽都打出34勝38敗的成績，不過在相互對戰方面巫師3戰全勝取得絕對的優勢，細看雙方對戰內容整理出三大關鍵，首先是溜馬籃板大大不如巫師，綜合三戰溜馬一共搶下131顆籃板球，巫師則可以搶下159顆，等於是平均一場比賽巫師比溜馬多了超過9次籃板，籃板也就是『進攻機會』的代名詞，差距如此懸殊難怪溜馬難以取勝。

再來，雙方只要交手都會出現飆分大戰，例行賽雙方三場雙方得分總和分別打出256、295以及265的超高比數，其中第三場(265分)雖然打入延長賽，但延長賽之前也已經得了248分之多。會有如此現象主要原因是溜馬與巫師同為節奏極快的球隊，統計本季PACE(場均攻守回合數)巫師為104.7聯盟第1、溜馬102.1聯盟第4，雙方一但碰頭觀眾就可以好好欣賞精彩的得分煙火秀了！

最後的關鍵是巫師的王牌-威少(Russell Westbrook)，有大三元製造機之稱的威少本季場均可得22.2分、11.5籃板和11.7次助攻，神奇的是他只要面對溜馬，其表現更是得心應手，例行賽三場交手的數據分別是『35分、14籃板、21助攻』、『14分、21籃板、24助攻』以及『33分、19籃板、15助攻』，溜馬陣中實在找不到一名能夠好好限制住威少的角色。

以上三點都透露著週五之戰的走向，喜歡運彩的朋友們不妨可以在巫師讓分過盤和總分大分這兩個選項上多做著墨，希望我們享受精彩NBA賽事的同時還可以開心抱回獎金！

(中時新聞網)