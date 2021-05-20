台灣近期本土確診案例暴增，疫情嚴峻，我國採購的第二批41萬餘劑AZ疫苗昨下午抵台，針對未來疫苗施打順序，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，相關施打的對象，近期會由專家小組開會討論決定。至於何時會有下一波疫苗抵台，衛福部次長薛瑞元表示，5月份比較沒有把握，但是6月份的可能性就會增加。

針對新一批抵台的AZ疫苗，陳宗彥表示，專家小組會議會開會討論施打的對象，除醫療人員外，其餘像是第一線的防疫人員優先施打，至於優先施打的順序，須由專家小組會議確認。

外界質疑，政府對於疫苗採購黑箱作業，薛瑞元表示，我方積極聯絡COVAX或個別廠商，目前已經完成採購、訂有合約的疫苗，包括1000萬劑AZ疫苗、1005萬劑國產疫苗、505萬劑莫德納疫苗，以及COVAX部分取得476萬劑疫苗。

至於何時還有疫苗能抵台，薛瑞元說，5月份比較沒有把握，但6月份的可能性較高，但實際運抵台灣的疫苗數量，並沒有把握，疫苗上飛機前都說不準。

衛福部疾管署長周志浩強調，台灣幾乎每個周都在跟國外視訊、email聯繫，或者電話會議，討論疫苗能不能更早供應，或是能不能再多供應，目前仍持續密切與國外保持聯繫。

(中時 )