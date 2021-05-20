案2564足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

案2565、2566足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市從疫情爆發迄今累積22例，其中21例皆與萬華群聚案有關，市長林右昌表示，為防範疫情破口，已指示警察局針對本市的小吃店進行稽查，尤其是附設卡拉OK店家，若持續營業，未依規定歇業，一律重罰。

基隆市政府今早舉行記者會，林右昌指出，案2565、2566皆為40多歲男性，雙方是朋友關係，2人在5月10、11日下午3點到晚上7點前往萬華美金茶藝館消費，當時也協同2名友人，其中1位早已確診，為案1824；案2565曾於14日早上11點前往麥金路鮮天下水餃店及統一超商新金樂門市，案2566則曾在17、18日身體不適，分別前往基金一路濟仁診所、忠二路東大診所就醫。

林右昌說，根據市府疫調，所有確診者除了之前1位銘傳大學的學生（案1944）外，其餘個案都跟萬華茶藝館群聚案有關，他已指示警察局針對本市的小吃店進行稽查，尤其是附設卡拉OK的店家，是否依照規定歇業，若有假關門真營業者，一律重罰。

此外，近日有市民反映，部分計程車司機在候客或一個人駕車時，未確實配戴口罩，林右昌也呼籲，計程車司機不論何時都要戴好口罩，在乘客下車後也要進行消毒，他已請交通處派員前往各計程車排班點進行宣導，特別是醫療院所附近排班處。

(中時 )