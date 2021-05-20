現行防疫紓困條例將於6月底落日，立法院今召開朝野協商，在國民黨團總召費鴻泰建議下，朝野同意將行政院提出將該條例期限延長1年、並追加2100億預算的修法草案，於明天院會逕付二讀，並於5月31日完成三讀。同時，因應疫情快速擴散，朝野也同意22至28日的院會及委員會全數停開。

全名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的防疫紓困條例，去年上半年立法後，施行期間訂為民國109年1月15日至110年6月30日；期間曾二度追加預算，將最高額度上調至目前的4200億。

由於近日台灣疫情出現破口，隨著條例的法定施行期限將屆，行政院於日前提出修正草案，除再延長1年期限，也額外追加2100億預算，讓總預算額度達到6300億。該草案送立院後，目前已火速排入周五院會的報告事項。對此，立法院長游錫堃今召集朝野協商。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，目前除了勞動部傳出確診病例，立院中興大樓也有工作同仁疑似出狀況；因此他建議明天院會將「防疫紓困條例」修正草案逕付二讀後，接著就暫停院會及委員會，直到5月31日，也就是本會期的最後一天加開院會，將「防疫紓困條例」修正草案及其餘沒有爭議的法案一次通過。

對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示贊同，並補充說，包括軍公教退休撫卹條例草案、加重肇事逃逸刑責的《刑法》一八五條之四等，目前也都審議完畢，預計也會一併在5月31日通過。

對此修法程序方向，時代力量立委邱顯智、民眾黨立委邱臣遠也表示同意，但協商過程中，表態認為既然要修「防疫紓困條例」，希望能一併將防疫照顧假的津貼納入修法範疇。

但由於時代力量、民眾黨迄今仍未將相關提案送入立院程序委員會，依照規定，並無法趕在明天院會與政院版的草案一併逕付二讀，預計只能透過下次協商時將意見提出，屆時再視朝野是否有共識，折衷將意見納入協商結論。

由於各黨團對防疫紓困條例均有高度共識，因此今天協商不到1小時，就達成結論，分別是各黨團同意政院版防疫紓困條例修正草案於明天院會逕付二讀，再由立法院長游錫堃擇期召集協商。

同時，因應疫情嚴峻，各黨團也同意5月22日至28日停開院會及委員會，但於5月31日加開院會處理防疫紓困條例修正草案的三讀；該次院會也將一併處理已有協商結論的議案。

(中時 )