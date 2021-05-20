今年國中教育會考補考原本預定5月29日、30日兩天舉行，但因為國內疫情嚴峻，教育部今天宣布，國中會考大陸考場暨補考延後一周至6月5日、6日舉行。

110年國中教育會考已於5月15日、16日辦理結束，今年會考採「防疫從嚴、認定從寬」的原則，日前匡列因居家隔離、居家檢疫及進行核酸檢測未有結果等三類，需要參加補行考試的考生計有182人。

教育部經與中央流行疫情指揮中心等相關單位確認前揭考生解除隔離時間，為使絕大部分考生得以應試，國中教育會考大陸考場暨補行考試之辦理，將延後一周至6月5日、6月6日舉行。

參加110年國中教育會考大陸考場暨補行考試之考生，後續參加高中免試入學等管道，錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益；已確診無法參加補行考試之4名考生，將以專案協助後續入學。

因應疫情變化、為強化閱卷讀卡掃描闈場防疫層級，今年評閱工作以「減少評閱人數，提高評閱數量」為辦理原則，因此，110年國中教育會考成績單寄發時間順延一周，正式考試及補行考試的成績單統一於6月11日寄發，並於6月11日上午8時起開放網路成績查詢。

全國試務會表示，6月5日、6日補行考試的防疫規格，將比照正式考試辦理，並配合中央流行疫情指揮中心防疫作業提升防疫措施，請考生安心應試。

(中時 )