獨立媒體沃草前執行長柳林瑋曾被控侵占公款30萬元，認罪、捐款、義診獲緩起訴處分，如今又爆出前執行長林祖儀挪用公款2000萬元。沃草在臉書上表示，已委託律師於今（20）日赴台北地檢署控告林業務侵占、偽造文書、背信、違反商業會計法等罪。

沃草臉書發文指出，林祖儀長期多次將公司款項以提領現金、匯款至個人帳戶等方式挪用，期間長達數月至數年，甚至部分款項直到被發現後才歸還公司。另外，林曾偽造股東簽名、以沃草名義向銀行借款後挪做己用。林也多次盜用公司資源、圖利自己，侵害沃草利益。各種犯行牽涉金額，累計超過2000萬元。

沃草表示，發現上述狀況後，立即解除林祖儀的執行長職務，並展開內部調查，清查與追討遭挪用款項、請律師研議法律行動。目前已追回所知的款項。根據律師調查結果，林涉犯業務侵占、偽造文書、背信、違反商業會計法等罪，沃草已委託律師提告。

沃草不是第一次出事，另名前執行長柳林瑋在擔任1985行動聯盟發言人期間，對外私自募款30萬挨告，北檢考量他已認罪，以支付公庫40萬元，從事義診相關義務勞動60小時為條件，2015年底處分緩起訴，高檢署隔年3月駁回再議確定。

(中時 )