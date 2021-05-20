台北市防疫記者會 柯文哲最新說明｜2021.05.20

疫情蔓延，擴大影響至南台灣，台北市長柯文哲昨（19）日喊出已徵召退休醫護，台大前護理師民眾黨立委蔡壁如也已上網登記。今日新增286例本土確診病例，其中台北市87例，以萬華區40例為多，對於是否有近一步防疫措施或相關防疫進度，柯文哲下午召開記者會說明。

今日新增286本土病例，柯文哲表示，顯然疫情還在發展，就台北市部分，昨在萬華4個快篩站，共篩檢1271人，陽性58人，陽性率4.6%。柯指出，病毒潛伏期是2到7天，所以現在看到的結果是一個禮拜前的狀況。

柯文哲表示，台北市上個禮拜開始針對疫情進行較嚴格的管制，快篩陽性率也從11%降至4.6%，陽性率並沒有一路上升，表示現在大家都減少活動，顯然對疫情應當有控制，至少目前看來方法是有效的，沒有擴散。

柯文哲提到，美國前幾天確診數降到4萬人以下，但因為解封，所以大家開始活動，昨日確診人數又升至8.7萬，可見全面打疫苗前，只要稍微放鬆、不注意，疫情就可能再升溫，因此拜託大家還是要維持，儘量待在家。柯也喊話，「如果疫苗中央真的有困難，也要讓我們知道」，並要求所有醫護都要去打疫苗，甚至包括其他在醫院的掃地人員等，否則就像上戰場不戴鋼盔。

此外，柯文哲也宣布幾項新措施，他要求各醫院急診，如果有幫民眾做PCR請同時快篩，因為PCR做完後請對方回家，等兩三天後結果才會出爐，這樣很麻煩，除了病人本身會很緊張外，期間等通知或回到醫院前要去哪裡？所以如果同時進行快篩，15到20分鐘就知道結果，如果快篩是陽性，應該PCR有95%以上機率也會是陽性，如果不是，感染率大概也不強。

柯文哲昨喊出退休醫護召集令，已有超過1100人報名，柯說，會再打電話通知，並不是所有人員都會上到第一線，因為還是要經過訓練才能上戰場，也非常謝謝大家在國家危難時願意出來幫忙。

另一新措施，柯文哲宣布，台北市超市、市場、夜市、地下街等，所有飲食攤商，即日起全面改採外帶或外送。至於防疫旅館，也會請國軍化學兵跟警方資源加強消毒速度。

(中時新聞網)