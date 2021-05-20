台灣本土疫情持續爆發，昨天新增267例本土個案，短短9天以來，確診人數累積1291人，中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增295例，286例本土；9例境外移入；確診個案中新增1例死亡(案2683)。今天再新增286例，以新北市新增最多，其次是台北市。

有萬華活動史相關86例。雙北與萬華仍舊是重災區。關聯不明63例，創下新高。新增案2683死亡個案，在萬華工作的70多歲女性，新增死亡個案累積15例。

指揮官陳時中今天表示，每天都200多接近300的數字在徘徊，從開始到現在約略10天到14天，比較可以看出趨勢，目前看起來趨勢沒有急遽轉壞，從篩檢陽性率來看，台北快篩數字，從開始的18%上下到11%、9.7%、到前天的7.9%、前天5.1%，到昨天已經降到4.6%，篩檢數量都1000到1200。

陳時中說，整體來說，台北市快篩找出的個案有58人，雖然有時間的落差，但可以看出篩檢站的地點還不錯。

不過他認為，新北市的快篩目前設立在板橋、土城、永和等，篩檢數目稍微少一點昨天量能開始增加，檢查到600多位，陽性率從一開始5.5也下降到2.9，以板橋陽性率比較高一點。

陳時中說，新北市可以考慮對病例高一點的確診高一點的，要先把篩檢站先多設立下來，因為新北幅員很大，可能接觸者移動距離比較遠 也許會增加移動風險。

他還呼籲，呼籲接下來後天是週末，民眾要勤洗手，避免外出，沒有事情就待在安靜的地方，會比較好，也可以看看書。

(中時 )