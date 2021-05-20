新冠疫情延燒，今又新增2起院內感染事件，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，北市聯醫和平院區、三總松山分院今天都進入院內感染階段，兩醫院共新增5名院內感染病患。

羅一鈞表示，今日新增的和平醫院院內感染，是當初有萬華活動史的民眾入內住院，導致同病房的2名病患及1名看護確診，總計5位院內感染確診。

羅一鈞表示，院方目前決定為了因應新的狀況，全面停診到5月28日要進行徹底的消毒，原本匡列的防火牆就有包含今天新增的4名，同時還有另外三院擴大全院篩檢全院800個員工中有3個有萬華地緣關係的員工也有確診，但他們沒有相關病房與照顧的接觸史，屬於社區感染的獨立事件。另外還有9個家庭跟院內接觸者被匡列為接觸者。

羅一鈞表示，初步研判和平醫院院內感染事件是四個病患和一名看護，其餘算是社區感染。另外3個員工，因為和平院區在萬華，總是會有萬華的接觸史和活動史。

至於三總松山分院方面，羅一鈞指出，新確診的2人分別為護理師與醫師，兩人為先前曾有進香團活動史的案1352接觸者，為院內員工互相接觸，目前共3名確者，密切接觸者16人將隔離到5月27日。

羅一鈞說，為因應和平醫院的感染情形，目前已全面停診至5月28日，所有新增的院內感染患者，都是在原先匡列的防火牆內，估計對社區的影響度很低，民眾不用擔心。

至於先前3起的院內感染事件，羅一鈞也說，亞東醫院新增3人感染，其中1位是陪病、1位看護、另1名則是原先住院的病患，目前已匡列177名接觸者，全數會隔離追蹤到5月29日。

高雄仁惠醫院則是仍維持在2人感染，一名為行政員工，另一名為擴大匡列的護理人員，目前共匡列接觸者93人，全數隔離至5月31日。

至於台北某血液透析診所中，目前確認有1人確診、4人快篩陽性，目前已對10名工作人員完成採檢，其他還有71名病患隔離中，至於檢驗結果則尚未出爐。

(中時 )