今年的英超最終輪並沒有爭冠的戲碼，降級的3支球隊也早早確定，但仍然有3場比賽關係到3、4名之爭，也就是歐洲冠軍聯賽的參賽資格。這3場比賽分別是阿斯頓維拉對切爾西、萊切斯特城對托特納姆熱刺、以及利物浦對水晶宮。

經過週中第37輪比賽後，3至5名有了很大的變化，原本排名第3的萊切斯特城，在作客對切爾西的保衛戰中1:2敗下陣來，藍軍以67分積分超越66分的狐狸升上第3；而緊追在後的利物浦，隔天作客3:0大破班來，積分66分追平萊切斯特城，而且以多4球的得失球差壓倒狐狸升至第4，狐狸不幸從第3滑落至第5，很可能連續兩個賽季都在最後時候失去歐冠資格。

英超週日(5/23)最後一輪將在台灣時間晚上11點開踢，按照慣例10場比賽都在同一時間舉行，以免有影響排名的比賽出現奇怪賽果，也可增加比賽的刺激性。最佳例子就是2012年，當年曼聯和曼城在最後一輪之前同為86分，曼城有12球的得失球差優勢。曼聯最後一戰作客對壘已經保級成功的桑德蘭，結果以1：0小勝；另一邊曼城主場迎來仍有降級危險的女皇公園巡遊者(QPR)，結果QPR在下半場一度以2：1逆轉領先。曼聯那場較早結束，球迷都等在球場裡聽著有關曼城對QPR之戰的播報，眼看紅魔冠軍在望，誰料曼城在傷停補時由澤科(Edin Džeko)和阿奎羅(Sergio Agüero)連進2球，神奇地後來居上，氣走曼聯贏得英超冠軍。

回到本季的最終輪，4連勝氣勢如虹的「紅軍」利物浦，毫無疑問是搶下一張歐冠入場券的最有利競爭者，自從作客逆轉擊敗曼聯後，紅軍已是勢不可擋；作客西布朗靠著門將阿利森(Alisson)的絕殺過關，只是為這次艱苦的爭四之旅添加一筆神奇色彩而已。紅軍最後一仗主場對水晶宮，除了贏球保前4外，也正好向他們的前主帥霍奇森(Roy Hodgson)致敬。今年73歲的霍奇森在2017年臨危受命執教他青少年時期效力過的球隊水晶宮，連續4個賽季都帶領球隊成功保級，他日前宣布將在本季結束後退休，霍奇森在2010年曾與利物浦簽下3年合約，但在執教半個賽季後就黯然下台。本場比賽推薦主勝。

萊切斯特城主場對熱刺應該也有贏球把握，尤其是上一輪比賽開放主隊球迷進場後，在慶祝狐狸贏得隊史首座足總盃冠軍的同時，必然會希望看到子弟兵可以再度征戰歐冠。熱刺上一輪主場不敵阿斯頓維拉，已經確定無緣下賽季歐洲聯賽，目前唯一還可以爭奪的將是下賽季首度舉辦的全新賽事—歐洲議會聯賽，歐洲五大聯賽都只有一個參賽名額，英超原本是由聯賽盃冠軍取得資格，但聯賽盃冠軍是曼城，因此參賽資格由聯賽第7名球隊遞補。但這個全新的歐洲議會聯賽主要是給其他排名更後的歐洲國家聯賽球隊參加，重要程度和獎金分配都難以和歐冠歐霸相提並論，熱刺是否有意爭取參賽資格不無疑問。估計狐狸在主場可佔得上風，但贏球能否進前4還得看別隊的臉色。本場比賽推薦主勝。

切爾西作客對維拉，可能是這3場關鍵決定戰中變數最大的一場，維拉本季排名已確定是11位，最後一仗無任何壓力，上一輪作客對熱刺在落後的情況下連進2球逆轉，終結了熱刺的歐霸機會，本週回到主場，會不會也終結藍軍的歐冠美夢？利物浦總教練克洛普(Jürgen Klopp)在接受訪問時說，對水晶宮之戰他們會視為盃賽決賽來踢，攸關生死，一戰定江山。相信對切爾西主帥圖赫爾(Thomas Tuchel)來講，這也是一個相同的狀況，前無退路，後有追兵，只能勇往求勝了。本場比賽推薦客勝。

(中時新聞網)