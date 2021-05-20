國家政策研究基金會20日舉行《新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道（九）－防疫升級！社區感染連環爆》視訊座談會，國政基金會副董事長連勝文建議蔡政府趕快布局第二代疫苗，甚至像韓國一樣爭取幫美國當代工。

連勝文表示，20日這一場座談會已經是第9場，國政基金會從去年暑假就開始對台灣防疫下半場提出很多建言，但當時只要逆時中，就會被網軍名嘴修理，現在發現國政基金會都預測對了，「但我一點也不高興，我寧願我們講的都沒中。」

連勝文表示，一年半之後台灣防疫回到原點，本來可以拿到的3000萬劑輝瑞也沒了，就算封城一個月，還是沒有疫苗，國人一樣沒有免疫力。民進黨號稱能夠買到的疫苗足夠3、4成民眾使用，但群體免疫要6成；他強烈呼籲，政府授權企業或是紅十字會自行購買疫苗，現在不要求民進黨解決問題，「只要他們不要搗蛋就好了。」

連勝文說，歐美已經在做第二代疫苗，有些第二代疫苗已經被歐美點名關注，相較之下台灣連第一代疫苗都拿不到；如果銀彈充足，台灣是不是趕緊布局第二代疫苗？現在就算是亡羊補牢，也值得做下去，希望在疫苗採購上民進黨不要再以意識形態轉移焦點。他也提到前幾天韓國派代表飛到美國爭取當美國疫苗代工，台灣的生技能力不錯，做代工應該綽綽有餘吧？既然台美關係是蔡政府所謂有史以來的好，政府應該出面媒合此事。

(旺報 )