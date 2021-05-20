美股周三回檔，加上外資反手大賣、國內疫情升溫隱憂未散，台股周四開低後獲利賣壓湧現，盤中一度挫跌189.21點至15943.45點，回測5日線支撐。臨近尾盤台積電(2330)拉高至平盤作收、拉抬指數達逾50點下，使指數跌幅收斂至百點以內，驚險守住「萬六」關卡。

終場加權指數下跌90.3點、收於16042.36點，成交量略增至4657.22億元。而中小型股為主的櫃買指數則開高走低，終場下跌1.88點、收於187.20點，逼近全日最低點187.13點，成交量續降至510.24億元。

盤面各類股中由航運股領軍，雖然盤中走勢震盪，終場仍上漲1.2％，成交比跳升達逾3成，食品股漲0.6％、水泥股漲0.3％、汽車股小漲約0.2％亦有撐。金融、電子股齊跌0.4％、電子成交比僅4成，鋼鐵股重挫6.1％、玻陶股跌5.4％、電器電纜股跌3.9％表現偏弱。

權值股中以台達電(2308)漲2.7％、統一(1216)漲1.5％領軍，鴻海(2317)、日月光投控(3711)、中華電(2412)漲近1％。盤中劇烈震盪的長榮(2603)終場小漲近1％，台積電尾盤拉高持平作收。大立光(3008)開高走低收跌1.38％，中鋼(2002)、聯電(2303)則挫跌7％、3.7％。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，下周將公布貨幣供給額與景氣對策訊號，預期4月M1B及M2整體動能仍強。全球經濟回穩有望支撐出口動能，整體燈號有機會維持紅燈，但預期成長已趨緩，而聯準會討論將減碼QE，是否代表基本面成長高峰已近，為近期觀察重點。

匯率方面，簡伯儀表示，美元指數近期維持相對弱勢，亞幣雖出現漲多回檔，但目前仍維持在月線之上，台幣維持在28整數關卡附近，整體匯率仍對台股有利。而融資持續大減，整體減幅已超過指數漲幅，籌碼持續沉澱，因整體跡象多空雜陳，預期指數仍維持整理走勢。

法人部分，外資近期在現貨市場維持大買大賣，顯示以搶反彈為主，期貨未平倉空單近期大幅下降，目前空單維持在20000口附近。政府基金近期買賣方向亦不確定，投信5月以來則持續加碼集中市場，顯示法人對台股看法分歧，預期短期指數將維持震盪走勢。

(時報資訊)