精密齒輪大廠鈞興-KY去年合併營收、本期淨利及EPS全面改寫史上新高，今（20）日董事會承認去年財報及營業報告書，會中也通過每股配發現金股利3.6元，配息率60％，並完成4席董事、3席獨董改選。隨後董事會推舉高國興、吳錦榮分別續任董事長及副董事長。

鈞興董事長高國興人在香港，20日股東會改由副董事長吳錦榮主持，致詞時表示，的齒輪設計、製造、銷售經驗，優良的客戶服務，成功打進各行業國際品牌之中高端產品線供應鏈，本集團將持續深耕現有領域，擴大既有客戶的訂單份額，並持續開發新客戶。除既有產品外，本集團亦積極開發諧波減速器之應用領域如工業機器人、電動自行車，期能盡快提高新產品的銷售金額，成為公司未來另一個主力產品現，立志成為全世界最具競爭力之齒輪傳動應用及高端智慧產品核心零件製造商。

鈞興配合客戶需求，斥資在越南設第二生產基地，預計今年第二季末正式啟用。

鈞興2020年合併營收20.65億元、稅後淨利2.85億元、EPS攀升至6.0元，全面改寫歷史新高，會中通過每股配發現金股利3.6元，改寫4席董事及3席獨董，原任董事及獨董全數留任。

隨後召開董事會通過高國興續任董事長、吳錦榮擔任副董事長，訂6月10日為現金股利除息交易日，6月16日為現金股利除息基準日。

(工商 )