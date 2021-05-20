數據顯示，2020年韓國安裝約3,967MW（千瓩）太陽能電池模組發電容量，雖有高達64％是使用韓國本地零組件，但諷刺的是，其中有高達65％都是在中國大陸製造的，使用韓國做的只有22％，幾乎是中國大陸的三分之一而已。

因為韓國正忙於2030年前，要將太陽能發電這些環保綠色電力比率，提高到至少兩成左右，而正值全韓全面性擴大綠色建設同時，有越來越廉價的中國大陸製成品流入當地。

有意思的是，韓國當地太陽能相關製造業者卻苦於政府規範，在生產時不能超過一定碳排放標準。綁手綁腳下，既要顧及不會背上環境污染殺手挨罰，同時可能還得增加經費來升級設備。因此，最後市場售價也無法大幅下壓。

根據統計，2020年時，全球環保再生能源的設施安裝項目，過半都是跟中國大陸有關。韓國能源經濟研究所（Korea Energy Economics Institute）也調查，2020年全球環保發電容量增加261,000MW，和中國大陸有關的情事占比就達52％。同時在韓國，僅在2019年當中，來自中國大陸太陽能相關銷售金額就達2500億韓元。

從全球輸入韓國的太陽能電池數量，近年來是有增無減。2017年至2019年期間，總金額從1.2億美元增3倍至3.8億美元左右，至於產品噸數來說，也從3,156噸增約1.8倍至5,666噸。

(時報資訊)