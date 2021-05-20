《英雄聯盟》季中邀請賽(MSI)第2階段的混合賽(Rumble Stage)在6隊經歷6天(5/14~5/19)密集的比賽後，獲得晉級準決賽的隊伍總算出爐，分別是皇族RNG、DWG戰隊、PSG塔龍及馬德里獅子。以下先為大家摘要4隊在混合賽的表現，再提供準決賽的投注建議給大家參考：

DWG戰隊(韓國賽區)：雖然上路Khan、輔助BeryL兩位選手的狀態不甚穩定，但隊友ShowMaker、Canyon、Ghost等人的實力很強且發揮穩定，最終混合賽以8勝2敗，排名第1的成績晉級；不過2次遭遇RNG都苦吞敗仗，這也說明DWG這支黃金艦隊並不是沒有被擊敗的可能。

皇族RNG(中國賽區)：或許是長時間密集的賽事，讓RNG在混合賽的中後期出現疲態，續航力不足的RNG，先是連勝紀錄(12連勝，包含小組賽戰績)遭PSG中斷，接著又陸續敗給C9和馬德里獅子，最終混合賽以7勝3敗，排名第2的成績晉級；對RNG來說，當務之急應是幫助選手以最佳的狀態迎戰接下來的準決賽。

PSG塔龍(太平洋賽區)：繼2018年閃電狼在MSI打入4強後，睽違3年再次有同一個賽區的隊伍踏入這個階段，相信國內的朋友都很興奮；隨著賽事進行，PSG這輛「拼裝車」的表現如倒吃甘蔗，越打越好，無論是Hanabi的李星、Maple的柔依、Doggo的剎雅，或是Kaiwing的納帝魯斯，都讓人印象深刻。混合賽以6勝4敗，排名第3的成績晉級。

馬德里獅子(歐洲賽區)：整體表現算是中規中矩，失誤也不多，戰術上多是藉著穩定的營運，逐步拉開與隊手的差距，最終取得勝利；Humanoid和Carzzy兩位選手是隊上主要的傷害輸出，兩人的表現左右隊伍的勝負。混合賽以5勝5敗，排名第4的成績晉級。

準決賽起比賽改採為BO5(5局3勝)的單淘汰制，5/21(五)、5/22(六)、5/23(日)每天都會有1場比賽，接下來的比賽，包括已經加開的特別項目玩法，另外還有讓分(總局數)、大小(總局數)、正確比數、單局不讓分等新玩法，可選購的玩法變多，小編也試著提供相關建議給喜歡投注英雄聯盟賽事的朋友參考：

準決賽起比賽改採為BO5(5局3勝)的單淘汰制，5/21(五)、5/22(六)、5/23(日)每天都會有1場比賽。

(中時新聞網)