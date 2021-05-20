新北市19日確診人數達129例，今(20日)又新增157例，以中和區新增40例為多。因新北市中和確診人數仍大幅提升，侯友宜昨天特別提醒民眾，疫情變化很快，務必要把防疫做到位，他昨天同時宣布新北市將進入準四級警戒外，也下令不戴口罩民眾直接開罰，最高可罰1萬5000元，下午市府將召開記者會說明最新防疫措施。

直播》新北今又增157例居高不下，侯友宜親上火線說明。

侯友宜說，新北市至今累計確診總數752人，經過疫調可見，永和福和公園、中和枋寮市場都是確診者足跡熱點，其他各區大賣場、咖啡廳、量販店等公共場域都是足跡熱點，請市民注意。

(中時新聞網)