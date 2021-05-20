因應日前疫情嚴峻，教育部公布全國各級學校及公私立幼兒園全面停課，而大專院校及高中則改為全面改採線上課程。面對孩子在學教育被迫延期，爸媽們都應感受到不少壓力與擔優。實際上當前已經有不少種類繁多的 app可擔任孩子的居家小助教，讓「家裡變教室」不再痛苦與困難，能給予寶貝們多元探索的機會，開發更多潛能。

【快樂學習 家裡是最舒服的教室】

在學無止盡的人生道路上，除了校園教導的必修課程，其實生活中處處皆知識。家裡和父母陪伴營造的溫馨氛圍，搭配包羅萬象的學習 App，新知識的來臨，變得讓人興奮又快樂。

＊一號課堂-提升自我的學習平台：榮獲2020年 App Store 編輯推薦。建構10分鐘就能學習一項新技能、認識一則新故事的超高效率法則。

＊Udemy - 線上課程：來自世界各地的專家打造五花八門、應有盡有的豐富，專業學術、生活技能和養成心智一次囊括。

【心法一起練習 疫情讓親子關係更靠近】

平時上下班的忙碌，讓你回家陪伴孩子寫功課總是急呼呼嗎？現在分秒的貼身相處，不僅告別要交代給老師的作業，讓有趣的學習心法app，把「應付孩子」變成「悉心照護」趁著突如其來的夏令營，拉近親子間的距離（在家更充實App Store Today Story)。

＊Forest 專注森林：專心，絕對是學習路上的必得技能。每完成一次專注任務就能種下可愛小樹，挑戰專注養成，打造屬於自己的奇幻森林。

＊MindNode – Mind Map：從小認識自己的思緒很重要！讓孩子學會用心智地圖整理知識，進而融會貫通、舉一反三。

＊Agenda.：善用Agenda，改善丟三落四的壞習慣。將各科待辦任務記在這裡，精美畫面和心情紀錄帶來聯絡簿沒有的充實和成就感。

【AR探險多元領域 從現在開始】

無法出門的日子，孩子難免偶爾吵鬧坐不住，想換取片刻平靜的爸媽，不妨試著用 AR 擴增實境技術類型的app，帶領他們以新穎科技遨遊世界吧！透過視像化的呈現，無法實地走訪土地，也能認識星空、翻閱山川河流，嶄新的學習體驗與未知的驚喜從此展開。

＊星象指南Sky Guide：欣賞星空再也不受黑夜限制，無論身在何處，恆星、行星甚至衛星全部都能解鎖認識。

＊WWF Free Rivers：擬真山川美景盡收眼底，見識人群、動物和大自然的互相依賴，實際捲起袖子建築水壩，完整體驗水資源的重要性與豐富人文情感 。

＊Complete Anatomy ‘21：隱藏版小小醫生在你家！藉由AR一一解惑人體奧秘，提供比課本還完整的生物與健康教育。

【開放式啟蒙探索 小小天才即刻養成】

讓科技力成為孩子的超級助力吧！發揮正向影響，由編輯團隊精選的啟蒙App，在安全內容的審核下，透過探索、啟發和創作能量的開創，養成不同領域小小天才，打造全方位的高品質學習環境。

＊Sago Mini遊戲世界：兒童遊戲：開心是開發者的終極目標，相信好玩的遊戲能啟發孩子無限好奇心 。

＊毛毛蟲幼兒園：出自兒童繪本大師 Eric Carle之手，以拼圖、歌曲唱跳解決毛毛蟲的飢餓，培養克服困難的勇氣 。

＊Onni & Ilona: 快樂形狀：用形狀和可愛零件拼湊，促進精細動作和視覺物體辨識技能。

【爸媽喘口氣 說故事小幫手】(Today Story)

和孩子親暱相處一整天的你，既要在家辦公又要照顧孩子，毫無休息時間的你連睡前也要擔任說書人的角色哄兒入眠。以下幾款 apps 將化身得力幫手，讓孩子快快進入夢鄉，爸媽也得以放鬆休息。

＊睡前故事：熟悉經典童話、成語故事，也有助眠白噪音的選擇，替寶貝編織一個安穩夢鄉

＊親子天下有聲故事書：擁有出自親子天下的同名幼兒月刊，由幼教專家、兒童文學作家、繪者們親自編寫的故事，語言力、想像力和創造力一次激發。

＊呆呆童書：我的家：互動式繪本，良好生活習慣和禮貌，由主角阿光親自示範，作為孩子學習的榜樣

＊呆呆囡仔古：融入語言推廣元素的台語版，同時搭起祖父母橋樑，一起作伙聽講古。

(科技)