【推薦賽事: 5/21，00:35 舊金山巨人@辛辛那堤紅人】國聯西區榜首舊金山巨人本週作客辛辛那堤與紅人進行四連戰，本週五的系列賽最終戰，巨人將由前紅人王牌古托(Johnny Cueto)掛帥先發，古托過去效力紅人8個賽季共拿下92勝，職業生涯最輝煌的時刻都在紅人度過。此戰古托重返紅人球場，面對主場打擊剽悍的的紅人打線，古托能有機會全身而退嗎?

巨人三壘主砲朗哥利亞(Evan Longoria)近期陷入小低潮，過去一週打擊率僅有0.087，但季初還在找尋手感的老將克勞福德(Brandon Crawford)已逐漸加溫，上週對海盜的系列賽打出2發全壘打，五月至今更是已轟出5支全壘打，長打火力徹底解放。而在打線後半段的新人杜本(Mauricio Dubon)，近期上壘率也有大幅度地提升，對於球隊在執行戰術或是打擊串聯度都有加分的效果，巨人打線雖然沒有超級重砲坐鎮，但頻藉著老中青的連拳發威，仍深具威脅性。

紅人整體團隊攻擊指數0.760雖高居國聯之冠，但由於主客場攻擊成績落差太大，以致戰績遲遲無法提升。本季紅人在主場的攻擊指數高達0.859，但客場卻只有0.674。紅人主場大美國球場(Great American Ball Park)是著名的打者天堂，左右外野距離都不到330英呎，全壘打時常滿天飛，今年大美國球場場均能出現1.81支全壘打，高居MLB所有球場之冠，因此紅人一到了客場，少了主場加持的打線自然打不出好成績。

古托今年四月中曾進入傷兵名單，五月復出後的兩場先發內容都不理想，共主投7.1局失掉7分。此外，古托本季被打者擊出的平飛球比例高達33.3%，遠高於生涯平均的20.8%，加上被打者擊出的滾地球比例35.8%，也較上季的40.8%退步，這樣的投球內容著實令人擔憂。而紅人此戰先發投手馬爾(Tyler Mahle)同樣屬於飛球型投手，本季讓打者擊出飛球的比例高達43.8%，在主場平均每9局被全壘打更高達2.8支。兩名飛球型投手在投手墳場同場先發，可以預期雙方將會砲聲隆隆。由於紅人主場特性，筆者預估此戰大小總分值會是較高的9.5，但如果有一支球隊熄火，要超過9.5大分有一定的難度，考量紅人本季牛棚防禦率是國聯第三差的4.94，巨人有機會在賽事後半段追加分數，因此建議投注巨人單隊大分。

(中時新聞網)