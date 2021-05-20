在印度疫情告急之際，社會竟驚傳如此駭人聽聞的慘案！15日上午，一名卡車司機爸爸外出返家，因為見16歲女兒跟15歲小男友整天關在房內突心生不滿，盛怒下拿起斧頭就往2人脖子砍，讓小倆口斷頭陳屍在血泊當中，隨後還冷血的將房門上鎖。

根據《印度時報》報導，印度北方省坎普爾市（Kampur），發生一樁父親砍殺親生女兒與其男友的慘案。上周六一早，女孩趁父母出城參加婚禮，偷偷帶一名少年回家，兩人反鎖在閨房內。家中叔叔察覺後，隨即聯繫女孩爸媽。

當日晚上，爸爸返家後，發現女兒跟少年一整天鎖在房內，任憑他怎麼敲門都不開，於是爆怒之下，手持斧頭破門而入，接著將2人的頭砍下，當場血流成河，最後還冷酷的將女兒房門上鎖。

這起慘絕人寰的慘案，一直到少年父親見兒子徹夜未歸，於是登門拜訪才曝光。當時，女孩叔叔不斷推說不清楚，想進入女孩房間查看須等她爸爸回來，只有女孩爸爸才有開鎖的鑰匙，面對這說法，少年父親深感懷疑，於是立即報警，進屋後驚見2位年輕人已遭「斬首」，成為冰冷屍體。查獲雙屍後，警方隨即逮捕被害少女的父親，並依謀殺罪嫌將其起訴，目前2具屍體也已送去化驗。

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(中時新聞網)