鄧紫棋（G.E.M.）於2019年發行第七專輯《摩天動物園》，此專輯《摩天動物園》在2020年獲得第31屆金曲獎評審團獎，拿到人生第1座金曲獎，因為疫情的關係而無法到現場，該專輯其中一首單曲，於今日20號在Youtube驚喜上線《好想好想你》MV，讓所有粉絲們喊：「這是520的禮物，太驚喜了！很棒！」

鄧紫棋（G.E.M.）在邀請好友鹿晗出演MV故事內容，在MV中，鄧紫棋飾演花店店員，鹿晗則飾演攝影師，劇情中男主角經常經過花店門，在花店裡偶然認識女主角，認識過後兩人默默地欣賞對方，在影片可以看到許多甜美畫面以及浪漫的氛圍，為這首單曲增加幸福泡泡的圍繞。

今日20日在個人發文：「《好想好想你》MV來拉！520快樂！感謝親愛的鹿哥友情主演，完整版在Youtube喔。」鄧紫棋因工作相當忙碌，日前坦言，快1年沒見到爸爸，後來說服父親終於熬過隔離期願意飛到上海來找她，很開心今年有機會跟家人一起慶祝爸爸的生日，祝爸爸一定要身體健康、天天開心。

許多喜愛鄧紫棋的粉絲們留言分享：「520突襲發布MV驚喜了」、「不預告就直接發MV的女歌手 就只有你了」、「 好喜歡這個MV」、 「花店老闆娘好甜 520最棒的禮物」、「MV來得太快就像龍捲風 太突然拉」、「 520快樂 真的太驚喜了」 、「太甜拉 太甜拉 520快樂 這個520的禮物太突然了」、「很棒～我個單身狗沒人陪就讓這首歌 陪我度過520的一天吧！」

(中時新聞網)