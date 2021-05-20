全台疫情升至三級，新北市關閉各大藝文場館、圖書館至6月8日，為了鼓勵民眾防疫期間少出門，新北市文化局即日起推出「線上藝文漫遊」專頁，匯集國內外線上藝廊、博物館、電子書、線上表演廳等展演資訊，民眾可免費借閱線上50萬冊電子書，宅在家也可逛博物館、看展覽、欣賞表演及閱讀。

文化局表示，新北各大實體場館雖關閉，但已線上設置「線上藝文漫遊」專頁，彙集新北各雲端博物館，蒐羅60個國內外線上藝文與雲端圖書館免費資訊網站，內容有展館導覽類、線上藝文媒體平台、電子圖書類、雲端電影院和線上表演廳等影音4大類服務。

另外，新北市圖也增購各類暢銷電子書，推出雲端電子書借閱加倍的防疫閱讀加碼服務，提供50萬冊電子書免費借閱，即日起每人每月4點增加為10點，電子書借閱冊數則從10冊提高為20冊，民眾僅需登入新北市圖借閱證就可使用，電子書借閱到期後，系統也可自動歸還，無需擔心逾期問題。沒有借閱證的民眾也可辦理「網路辦證」服務，使用圖書館的電子資源。

文化局指出，全台高中以下學生全面停課，因此線上平台也有整合停課不停學的電子資源，包括適合國高中生閱讀的Funday線上外語學習平台、空中英語教室影音典藏學習頻道；以及適合小學生閱讀的布克聽聽兒童數位閱讀網、BOOKFLIX兒童互動電子有聲書、FunPark童書夢工廠數位互動電子繪本、小魯數位有聲書。另外，「線上藝文漫遊」專頁中的 Supercoloring也免費提供5萬張著色圖下載或線上塗鴉兒童著色本，以及亞馬遜免費有聲書服務。

文化局表示， 即日起至5月28日止，民眾只要拍攝居家閱讀的照片上傳至新北市立圖書館FB，並分享閱讀好書或心得，也可免費抽藍芽耳機，文化局粉專6月8日前也會不定期會加碼推出限量抽獎活動，有機會抽中好禮。相關活動資訊請至新北市政府文化局官網(https：／／www.culture.ntpc.gov.tw／)、文化局臉書粉絲團，以及新北市立圖書館網站(http：／／www.library.ntpc.gov.tw)查詢。

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