全球近期多空消息紛呈，主要地區經濟數據表現雖仍穩健，但台灣疫情升溫、印度疫情失控及美國通膨疑慮等，造成全球金融市場波動加劇，但資金寬鬆仍有利風險性資產，資產加快輪動，操作上宜採多重資產分散，跨資產、跨市場配置，布局相對看好歐股及新興亞債，達到穩健資產及降低波動效果。

聯邦高息策略多重資產基金經理人游蕙蘭表示，預期疫情控制已顯著改善的歐洲國家，將得以逐步重啟經濟，股市相對看好具高股息股票性質的歐股。及亞洲發展中國家，今年經濟成長預測及復甦速度優於預期，債市相對看好以亞洲為核心的新興市場債。

游蕙蘭指出，5月至今，法國每日死亡人數低於350人、英國更低於30人，顯示現階段歐洲國家在疫情控制已漸趨穩定。歐洲企業也已漸漸脫離疫情陰霾，英國公佈的官方資料顯示，1至3月失業率降至4.8％，優於市場所預期的4.9％，顯現4月就業市場已進一步改善。

由此可預見歐洲國家將逐步重啟經濟，加上旅遊限制有望於今年夏季放寬，歐洲經濟有望於第二至第三季強勁復甦，布局具高股息性質的歐股相對具有優勢。產業上適合投資如金融類股、礦產類股等，因金融業業績較為穩定，所以配息也相對穩健，另今年礦產價格飆升有利於歐洲大宗物資廠商，故得以擇機佈局。

游蕙蘭認為，受惠於歐美終端消費市場逐漸恢復，進而能帶動新興市場出口動能，其中又以新興亞洲的企業與經濟基本面表現較佳，因此債券資產鎖定亞洲新興市場。相對於已開發市場債，亞洲新興市場債的債息較高，更受到追求收益的資金青睞，未來也有望因經濟持續復甦收斂利差，後市具成長潛力。

整體來看，游惠蘭強調，資金寬鬆環境下，仍有望支持風險性資產，市場短期內雖可能因疫情反覆、通膨等消息面因素加劇波動，但不妨透過多重資產配置，掌握歐洲高股息股票與新興亞債行情，掌握潛在成長空間。

(工商 )