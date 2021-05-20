投資高手。富邦人壽首季趁美債殖利率上揚之際，大量實現固定收益資本利得，單季達266億元，同時亦實現217億元的股票利得，股債都創下單季實現金額的新高，合計貢獻483億元，首季富邦人壽避險投資報酬率高達7.03％。

同時首季富壽避險成本僅0.38％，避險後投報率亦達6.8％，應是大型壽險公司中最高。

富邦人壽首季稅後獲利391億元，比去年同期成長142.7％，在六大子公司中對富邦金首季獲利貢獻度逾80％，即主要獲利貢獻者。

富邦人壽首季趁美債殖利率反彈，加大實現獲利，其美債部位（含市價）單季減少800億元，同時間現金部位增加808億元，將擇機布局，富壽首季股票部位，尤其是台股有明顯增加，比重拉高到13.4％，未實現股票利得亦大幅攀高。。

富邦人壽2020年隱含價值（EV）達到 7,814億元，較2019年底大幅成長29.1％，若以富邦金股數來看，每股EV達76.4元，即代表光是富邦人壽去年底的價值，就可讓富邦金每股值76.4元以上，20日富邦金收盤價為70.2元，仍低於此價格。

另外若加計未來經營預值價值，富邦人壽的精算價值（AV）則突破兆元，達到1兆1,102億元，以富邦金股數計算，則每股AV達98.7元。

(工商 )