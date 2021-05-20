銀行業放款趨於謹慎，再加上近期換屋房型增多，根據住展雜誌統計，至今年5月17日為止，北台灣房貸成數8成以上的高銀貸建案（指銀行房貸成數8成以上，不含信貸、建商公司貸），占整體建案比例約49.09％，占比不僅跌破五成，較2020年全年減少約9.9個百分點，更創下2018年來新低。

住展研發長何世昌表示，由於台灣央行陸續找銀行業者「喝咖啡」，銀行業放款趨於謹慎，加上近期換屋房型增多，以致高銀貸建案比例明顯下滑。

北台灣高銀貸建案比例在2016年落至谷底，當年比例僅約21％，主因是2016年正好是前波空頭最悲觀的一年，新建案銷售率跌至最低點，銀行為了降低不動產放款風險，紛紛緊縮房貸成數。

到了2018年，國內房地產開始復甦，銀行不動產放款信心躍增，高銀貸建案數占比升破五成，2019年高銀貸建案數占比更高達六成一左右，2020年也接近六成，連兩年處在高峰水位。

今年高銀貸建案比例急降的關鍵原因，何世昌分析，有二點，第一是部份銀行不動產放款瀕臨法規上限，且央行又頻頻關切國銀放款過度集中不動產，去年末開始找銀行業者「喝咖啡」，銀行因而自律性縮減放款。第二，因房市景氣復甦，今年換屋房型與豪宅建案增多，而換屋房型房貸成數通常只有7成、豪宅則僅有5.5成，高銀貸建案占比因此下滑。

觀察今年北台灣各縣市高銀貸建案分布狀況，台北市有19個、新北市44個、宜蘭縣5個、基隆市2個、桃園市64個、新竹縣市共54個，總計188個。

何世昌指出，從高銀貸建案分布來看，與地點好壞關聯性不高，因為偏鄉的高銀貨建案比例並沒有比較低；新建案銀貸成數高低，與產品關聯度反而較高，首購房型、尤其是二房型大多能貸到8成。但在央行去年與今年陸續找銀行業者喝咖啡後，接下來二房型貸款成數能否還能維持在高檔，恐怕是個未知數。

(工商 )