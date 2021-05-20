【愛傳媒滾動力頻道專欄】在不同的時期遇見《水滸傳》，每個人都會有不同的感觸與解讀。這部反映北宋末年政治及社會亂象，各路好漢從寇匪轉為人民英雄的俠義小說，是中國最早，結構最完整的武俠經典。

若當代日本遊戲公司的畫師，與深黯東洋史研究的作家遇見《水滸傳》將會迸出什麼樣的火花？

前光榮首席畫師，同為手塚治虫電影《多羅羅》視覺概念設計師的正子公也，在遇見《水滸傳》前，曾師事日本知名漫畫家寺澤武一，筆下風格融合中西繪畫技法，畫面時有山水潑墨的寫意絢爛，著手描繪《繪卷水滸傳》的好漢神態時，也同步佐以油畫技法，讓面部神情和身形肌理鮮明靈動的躍於紙上。

《繪卷水滸傳》中的角色亮點，較常為人所知的花和尚魯智深，卷冊皆載明其背帶有刺花，在正子公也筆下，魯背襯著綠葉蝶影，花艷如血的刺青，猶如浮世繪形象般華美燦爛，訪中正子公也也提及：「我想在這些經典中，注入日本人的感覺，就像把浮世繪那樣傑出的東西反映在作品之上。」

歷史系出身的日本作家森下翠則在進入大學後，因碰觸《三國演義》轉而攻讀東洋史，後飽覽《水滸傳》等歷史小說，正式邁向以歷史為題材的創作之路。

在陽剛的108條好漢闖蕩江湖之際，森下翠與正子公也攜手，以女性視角立體了莽漢內心柔情的一面，在她筆下的《繪卷水滸傳》不只流暢的刻畫了知名的林沖夜奔橋段，更著重側寫林沖與妻的深情互動，讓林沖在喪妻後的舉措更加貼近人心。

在這部水滸英雄延伸之作，我們藉由正子公也和森下翠之手，再度看見歷久彌新的社會論述，也在歷史人物多折面的性格中，照見每一代人為生存展現出的不同情懷。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)