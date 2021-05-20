台灣本土疫情大爆發，前國民黨立委沈智慧在臉書表示，往前看，不口水不究責，先挽起手腕，務實做事。
沈智慧建議檢視下列幾點：
遠距教學的準備工作，有沒有做好？
應全力以赴，從中央至地方趕快一起動手做。孩子的學習不能等，若因為遠距教學設備不足，而無法在家線上學習、造成困擾，誰負責？
負壓病房，怎麼快速增加？能增加到多少？
目前已知一千多位確診，但是全國只有600多負壓病房，未來可以預知，確診者一定會再增加，醫療資源不足的問題，遲早會發生。
快篩機制不能再拖了
我們可以借鏡他國快篩作法，由政府補貼，設立免下車快篩帳篷，免費給民眾做簡易快篩，快篩的結果則上網查詢。全程無接觸。
給人民足夠的低風險疫苗
立即開放全國各縣市及合格藥商，向國外採購合格、安全的疫苗，供給民眾施打。
進口的數量，去處，需要報給中央知道。以利後續政府的追蹤統計。
啟動全國「社區防疫計畫」
以村、里為單位發給消毒設備，每天大街小巷消毒社區，圍堵病毒擴散。可以集結民間資源，如：環保志工、守望相助隊、義交等協助噴灑消毒水。
她也不忘叮嚀：戴口罩、勤洗手、出門回家先洗漱。家中也要消毒，在家門口、門外四周的環境，每天噴灑消毒水。若鞋子放屋內，記得消毒鞋底！
(中時新聞網)
#沈智慧
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