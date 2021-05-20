大雅分局巡查街道等公共場域，發現部分民眾外出時未戴口罩或露出口鼻，一個早上開出78件勸導單。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

針對民眾外出不配戴口罩，台中市政府維持「勸導不聽就開罰」。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

國內本土疫情增溫，針對民眾外出不配戴口罩，新北市、高雄市直接開罰，台南也宣布今下午1點開始不再勸導。台中市維持「勸導不聽就開罰」，大雅分局今日動員各單位警力至轄內各公共場域、路口及街道上，稽查勸導民眾應隨時配戴口罩，一個早上就開出78件勸導單。

因應疫情持續升溫，台中市府19日公告要求民眾外出必須「全程配戴口罩」，大雅分局今全力動員各單位警力至轄內各公共場域、路口及街道上，稽查勸導民眾應隨時配戴口罩，同時嚴格要求執行員警皆須配戴口罩、防護面罩及手套等防護裝備，並攜帶酒精隨時消毒，保護自己也保護他人。

大雅分局表示，多數民眾均能依規定配戴口罩，但員警還是發現部分民眾外出時未戴口罩或未將口罩戴好而露出口鼻，共計祭出78件勸導單。

大雅分局另指出，若有民眾因未戴口罩拒絕改善或不聽勸導，進而發生無理取鬧或以暴力相向事件，警方若接獲報案，除打擊不法遏止暴力行為外，亦針對未戴口罩不聽勸導之行為，通報衛生機關依照「傳染病防治法」開罰新臺幣3000元至1萬5000元。

(中時 )