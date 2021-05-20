因應新冠肺炎疫情升溫，全國升為三級警戒，行政院正在盤點相關防疫量能，盼能增加3500間集中檢疫所，對此，行政院發言人羅秉成今表示，集中檢疫所部分，政府盤點各地訓練中心等要清出2000間，並請國防部找1500間；防疫旅館則要再增加2000間。

羅秉持指出，目前集中檢疫所跟防疫旅館數量還有空餘，不過因應疫情快速變化，行政院長蘇貞昌裁示要加速、加碼提前準備，現在集中檢疫所除各部會機關訓練中心停辦員工訓練活動，將騰出2000間，國防部也將會釋出1500間。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，全國有2000餘間集中檢疫場，因應未來疫情趨勢，指揮中心還在蒐整資訊，會把功能完善的加速攝為集中檢疫所，地方政府針對所轄尋覓適當場所，指揮中心會協助作為集中檢疫場所使用。

針對醫療量能吃緊，衛福部次長薛瑞元說，醫院專責隔離病房全國有4000多床，前陣子有允許收治肺炎或其他感染疾病，目前已經全部清空，現在空床率44％，收治量能還可以，現階段主要是雙北地區比較吃緊。

防疫旅館部分，交通部次長祁文中說，目前全台防疫旅館房間數有1萬8000間，未來還會再增加2000間，預估6月底前，全台防疫旅館房間數可達2萬間。

(中時 )