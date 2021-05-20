近期確診個案多，公司15日接獲有員工確診消息，但在17號才通知員工有確診個案，員工質疑涉及隱匿，當一家公司出現確診個案時，有必要通知全公司員工嗎？若有必要，沒這樣做是否違反相關法規？民眾有無任何吹哨者機制？

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，一般而言只會讓確診者當事人知道，理論上公司不會知道，除非進行疫調時疫調人員同時採檢或做這方面的安排，該居家隔離的隔離，該進一步採檢的採檢，公司知道但衛生單位還不知道，這有怪怪的。

(中時 )