朝陽女大生群聚擴大，台中市長盧秀燕說明疫調資訊。（圖／台中市政府）

案2514朝陽科大女大學生，本月17日晚間因出現喉嚨痛症狀至醫院採檢、18日確診，其住宿的同學19日晚間至20日凌晨，陸續傳出有許多人身體不適。

根據台中市衛生局公布的足跡，案2514足跡相當廣，13日當天包括一中商圈、中友百貨、第三市場、四維自助餐、霧峰夜市，還與20多名同學在台中市美樂地KTV夜唱，未戴口罩長達8小時，從19日晚間開始，陸續有學生身體不適送醫。

台中市衛生局指出，中央流行疫情指揮中心今（20）日再公布台中2例本土確診個案，分別為案2710雲林19歲朝陽科技大學女學生、案2816的20歲朝陽科技大學女學生，2案皆因與昨日案2514一同至東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌確診，均已至醫院隔離治療，台中市政府也立即成立「朝陽前進指揮所」設置快篩站，針對校園周圍加強清消，請民眾放心。

朝陽女大生群聚擴大，2同學確診足跡曝光。（圖／台中市衛生局提供）

台中市政府20日公布最新確診數，新增本土2例，境外1例。（圖／台中市衛生局）

有關案2710足跡，衛生局長曾梓展說明，案2710為本國籍19歲女性，就讀朝陽科技大學一年級，近日無出國史，居住在學校宿舍，5月13日曾與案2514女大生前往東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌且並肩而坐，隔日返校上課；5月16日由案父母自駕接回雲林住家後未再外出；5月17日開始出現喉嚨痛症狀；5月19日由案父駕車自行至國軍雲林基督教醫院採檢，檢驗確診陽性。匡列7名接觸者居家隔離(案父、案母、案祖父、案祖母、案伯父、案伯母及維修冷氣技師)，校園接觸者也陸續匡列中。

案2710曾於麥當勞霧峰門市，7-11新峰門市，流星花園民宿餐廳，鴨董鴨肉飯塗城店，兩姐妹鮮果舖，全聯福利中心Pxmart霧峰門市，環保局已全面進行清消作業，同時上述門市相關人員落實工作人員健康監控。

有關案2816足跡，曾局長指出，案2816為本國籍20歲女性，就讀朝陽科技大學一年級，近期無出國史，居住在學校宿舍，有3名同住室友。個案未有北部、宜蘭等旅遊史，5月13日曾與案2514女大生前往東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌；5月14日曾至101文具天堂、霧峰圖書館、老先覺、萬波紅茶、三媽臭臭鍋；5月15日至老先覺、愛買、大苑子；5月16日出現頭暈症狀，至屈臣氏、老先覺；5月17日至全聯、何康診所就醫、炸沏販、阿里巴巴；5月18日待在宿舍；5月19日至中山附醫採檢確診，後收住院隔離治療。

案2816匡列3名同住室友列居家隔離；個案至何康診所接觸醫師、藥師、護士、個案看診前後半小時候診病人，共計28人列為自主健康管理對象；同時上述門市相關人員落實工作人員健康監控。

衛生局說明，市府已立即成立「朝陽前進指揮所」針對校園周圍加強清消，並設置快篩站，以有接觸史、活動史且有症狀者為優先篩檢對象，快速找出社區感染者；此外，市府也在9家醫院及2處社區共11處設置快篩站，今日已啟動快篩作業，統計至今日下午12時為止，共篩檢327名，3名檢驗為陽性。

(中時 )