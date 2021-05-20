富邦金(2881)今舉行線上法說會，富邦金公佈2020年底富邦人壽隱含價值(Embedded Value，簡稱EV)為7814億元，較2019年底的6052億元上升29.1%，成長主要來自2020年獲利與評價利益帶動調整後淨值提升1192億元，與持續改善銷售商品組合所創造之新契約價值。

2020年底富邦人壽每股EV為70.5元，反映在富邦金控每股EV為76.4元。在精算評估價值(Appraisal Value，簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2020年底的AV為10,102億元，每股AV為91.1元，換算金控每股AV為98.7元。

富邦人壽因2019年多波停售效應基期較高，以及2020年受準備金利率調降、壽險死亡保障門檻法則影響首年保費降幅41.1%，惟分期繳傳統型商品及健康險銷售佔比提升，產品組合改善，新契約價值(Value of New Business，簡稱VNB)為244億元，年降幅25.3%。

富邦人壽目前仍是富邦金的最核心獲利引擎，2021年第一季稅後淨利達390.85億元，較去年同期成長142.7%。因應壽險市場經營環境及投資需求提升，富邦人壽聚焦客戶投資及退休規劃，加強推動投資型及利變年金商品，帶動初年度保費較去年同期提升5.2%，2021年第一季初年度保費(FYP)為390億元，其中投資型商品佔比大幅提升至48.4%、利變年金險佔比則提升至21.4%；續年度保費為922億元，2021年第一季總保費收入(TP)為1312億元。初年度等價保費(FYPE)則為86億元，初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均位居市場第二。2021年3月底富邦人壽淨值達5249億，亦創下歷史新高，反映在靈活投資策略下，國內外股票投資評價上揚，帶動淨值達新高水準，同時金融資產未實現餘額仍持續上升。

富邦人壽投資資產規模穩定成長，2021年3月底總投資資產達4兆5175億元，較去年同期成長12.2%，2021年第一季提升國內投資佔比，反映看好台股投資布局，國外債券佔比則下滑，主因為年初美債利率反彈前及早調節部位實現獲利，帶動第一季現金部位較高、未來可伺機布局。海外固定收益資產以投資等級公司債及金融債為主，金融債較去年同期佔比下降，反映國際版債券贖回，而今年以來已趨穩；自去年上半年收益率反彈期間，新增配置公司債及公債為主，以建立經常性收益部位。亞洲及其他地區佔比較去年同期上升，主要反映新增公債投資部位。受惠於資本利得表現優異及避險成本改善，當季年化後避險後投資報酬率攀升至6.8%，優於去年同期。

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