美國政府和產業高層透露，拜登政府考慮調整防疫的旅行限制，但尚未做出任何決定。為了防堵新冠肺炎疫情擴散，美國實施的邊境管制使全球大部分的人都不得進入該國。

歐盟國家周三達成協議，將在夏季旅遊旺季到來之前，對非歐盟國家的遊客放寬防疫旅遊限制。這表示，歐盟即將為所有英國人和已接種疫苗的美國人敞開大門。

過去1個多月來，美國拜登政府轄下機關已經舉辦多次會議，並就何時及如何開始解除2020年初實施的防疫旅遊限制，與相關產業高層進行溝通。

當被問及美國是否將允許接種過疫苗的歐洲人入境時，白宮發言人表示，旅遊限制措施目前沒有改變。

美國旅行協會表示，希望歐盟之基於風險管控和科學依據的國際旅行解封計畫，能讓美國聽到那些希望有安全重啟邊境之計畫和時間表的呼聲。

自2020年初以來，美國已禁止幾乎所有來自英國、歐洲大部分地區、中國、伊朗和巴西的非美國公民入境。今年為了防堵變種病毒，美國也將南非和印度加入限制入境名單。

(時報資訊)