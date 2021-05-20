性與愛環環相扣，在兩性之間有著強大吸引力，搜狐網命理專欄點名，白羊座、雙子座、獅子座、天蠍座及雙魚座最容易因性生愛，對他們來說，「性」可以展現出自己對一個人濃烈的愛意，以此讓雙方的感情更親密。

▍1.白羊座

白羊座的個性倔強好勝心強，充滿熱情又衝動急躁，一旦他們喜歡一個人的時候，就會想盡辦法追到手，在整個追求的過程中都會表現得很主動。在白羊座的心裡，性和愛是無法分開的，所以愛到濃烈的時候，他們總會被激情沖昏頭，白羊座認為，如果真心的喜歡一個人，除了精神上的交流之外，還要有靈與肉的結合才能產生更多的情感與共鳴，因此白羊座是不會拒絕為了性而愛的。

▍2.雙子座

雙子座智商都很高，但當他們陷入於愛情當中的時候，也會被愛情沖昏頭。尤其在戀愛初期時，雙子座很容易一頭熱去奉獻出自己的全部，就算是先性後愛他們也心甘情願。對於善變的雙子座而言，一段感情如果只有精神層面的交流，注定是無法長久的，唯有不斷用新鮮感來刺激了他們大腦，才能讓這段感情昇華為心靈上的寄託，所以雙子座很熱愛享樂，他們不覺得因性而愛有什麼問題，只有精神和肉體的相互交融，才能讓彼此更容易親近，因此「性」也成了他們生活中不可或缺的調味料。

▍3.獅子座

獅子座在做事時的熱情，全都來自他們內心對現實慾望的渴求，他們的慾望很強，面對感情的時候也是一樣。如果心儀的對象與自己還沒產生情感上的共鳴時，他們甚至會希望直接發展親密關係，以此拉近兩人的距離，他們在戀愛時會對「性」有著高度期待，希望讓雙方感情如火箭般迅速發展。而當激情的熱度慢慢冷卻時，獅子座才會去深入了解對方的個性以及內心需求，從此進入正式的戀愛模式。對於獅子來說，他們正視自己的慾望，活得自在並且不受世俗影響，因此從性中產生感情也是很常見的事情。

▍4.天蠍座

在12星座中，天蠍座就是「性慾」的代表，他們向來是性領域裡面的佼佼者，對性愛有著與生俱來的領悟力，所以就算沒有談戀愛，他們也能與一個人因性生愛。天蠍座的慾望很強烈，並且很會帶動氣氛調情，常常令愛人欲罷不能，一旦遇見讓自己心動的人，他們就會想要把對方牢牢抓在手中，為了不讓對方逃離自己的視線，天蠍座完全不介意先與對方發生關係，進而轉化為戀愛的模式，因此從性中產生愛對於天蠍而言也是尤為正常的事。

▍5.雙魚座

雙魚座的骨子裡有著浪漫主義，讓他們看世界的時候會自帶濾鏡，就算再糟糕的事也能被他們自動美化。他們很喜歡與人有親密的接觸與交流，就算沒什麼感情基礎，他們的浪漫情懷也會主動製造出一段唯美的情節，讓自己因性成愛，所以雙魚座的人對感情的依賴度很高，他們在浪漫的情感中感性又有責任心，就算被慾望迷惑，他們也會為此主動承擔後果，因此，雙魚座愛上一個人也許並不是因為對方的身體，而是那種洶湧澎湃的刺激感，讓他們產生依戀。

(中時新聞網)