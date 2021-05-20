工具機業者傳出有員工確診新冠肺炎，經濟部工業局表示，會再度向業者宣導防疫，一定要遵守中央流行疫情指揮中心的持續營運指引內容，落實包括工作區隔或分流、人員分組、員工每日健康監測等情況，如果發生情況，也一定要據實通報。

「克特機械」19日驚傳有員工確診，公司也第一時間在臉書上公佈消息，而克特機械也更新訊息，全體員工今早篩檢呈現陰性，強調昨天晚間已經完成的全場消毒，繼續落實自我管理。

由於國內疫情持續嚴峻，不只工具機業者，連科技廠等製造業也傳出零星確診個案，經濟部工業局表示，已經再次提醒各家業者，要落實「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」，要明確掌握四大重點，包括工作區域要分流、人員分組、每日監測員工健康情況，勤洗手、量體溫，若遇到疑似症況或確診情況都還是要通報，「這些我們都會持續宣導，要求業者一定要落實」。

(工商 )