處長官邸附屬防空設施似疑似遭開挖跡象，憂心古蹟遭破壞。縣議員魏嘉彥接獲投訴緊急會勘。（王志偉攝）

縣議員魏嘉彥今邀同文化局、台鐵人員會勘防空設施，初步認定未受破壞。（王志偉攝）

位在花蓮市北濱街上、已有80年歷史的台鐵花蓮管理處處長官邸園區，現已標租由民間業者使用，不過有民眾發現，官邸附屬防空設施似疑似遭開挖跡象，憂心古蹟遭破壞。縣議員魏嘉彥接獲投訴，今偕同文化局、台鐵人員緊急會勘，初步認定未受破壞，但業者未依規定先將施工書圖送審，文化局已要求先停工補正程序再施做。

台鐵處長官邸、位於花蓮市中山路、北濱街巷弄內、約靠近東大門夜市區，根據文化局資料，約建於1930年，為單層日式木造建築，有寬廣的前庭與內凹的大門玄關，格局方正且建物精良，正門是西洋列柱式結構，屋頂兩側分別是寄棟造與入母屋破風，中間則以千鳥破風式樣建成，屋後為日式住宅常見的半戶外「ㄣ」字型迴廊，寬敞而優美。

花蓮縣文化局文資科長黃用斌表示，台鐵花蓮管理處長官邸是2004年登入歷史建築，文化局站在主管機關立場，一向都是輔導、協助所有權人做活化。台鐵招租以後，承租人在登入範圍內希望做整理行為，但是在處長官邸的防空洞算是附屬設施，也算是歷史建築登錄的範圍內，相關的修復及再利用行為，業者在施工前要將施工內容提交文化局先核備、確認以後再動工

台鐵已緊急通知承租人先暫停施作，台鐵資產開發中心花蓮營業所經理謝文宗說，園區由大智光公司承租做為複合式餐飲及文創商品銷售，租期從108年12月到114年11月，當時就要求所有開發利用要符合文資法規定，業者有報准可設施為獨立結構體的明火廚房，也提到會整地，台鐵當時就要求一定要洽文化局。台鐵對於文資保護不餘遺力，會嚴格要求承租租人做好完備的程序，再動工。

縣議員魏嘉彥說，文化資產保存不易，初步勘查未遭破壞，希望台鐵、文化局都能充分讓業者了解並詳查古蹟現況，避免因施工破壞了古蹟，也希望業者依法規補齊文件，讓有關單位得以充分審查。

(中時 )