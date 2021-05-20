「我們政府心態有問題，別國都擔心偽陰性，我們政府卻擔心偽陽性！」國家政策研究基金會副執行長黃心華表示，指揮中心一直拒絕普篩的理由，表示台灣政府有「＋0」的迷思。萬事莫如疫苗急，他希望蔡政府不要再用藉口去擋人民取得疫苗，包括大陸疫苗。

黃心華表示，現在必須避免醫療系統垮掉，重點就是輕重症分開。他觀察到其中一個破口，就是民眾篩檢出陽性之後，到他入住醫院，中間可能有幾天空窗期。另外由於疫情發展使得有醫療需求者必須採遠距醫療，這時健保點數怎麼算？慢性藥物怎麼寄送？都是問題。

黃心華說，彭博社之前報導指出「台灣的自滿讓新冠病毒突破唯一防線」，病毒可能在台灣社區隱藏了好幾個月。蔡政府心態有問題，別國都擔心偽陰性（怕錯放確診病患到健康的社區中）；蔡政府卻擔心偽陽性，這表示蔡政府對「＋0」有數字迷思。他也提到，現在快篩號碼牌都是秒殺，令他不禁懷疑是不是政府控制快篩數量，以此壓低確診數？拜託政府千萬不要做這種事情。

「疫苗採購，我們真的不怕中央統籌，只怕中央捅刀！」黃心華說，如果大企業有辦法買疫苗，即使是大陸廠商代理，請問政府為何要擋？就像買iPhone手機，看的是iPhone這個品牌，會去管是在燦坤或全家電子買的嗎？

黃心華說，台灣自己採購的疫苗，號稱有1000多萬劑，但是到現在為止只有11.7萬劑。若要購買大陸疫苗，有人會說將面臨血液製劑法規；但黃心華說這些法規不是鐵板一塊，都有但書，有專案核可的方式，拜託政府不要再找藉口去擋人民取得疫苗。

(旺報 )