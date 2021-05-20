【LIVE直播】新增286本土+9境外！ 指揮中心召開記者會

本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨將全台升至第3級，並要求地方政府在發現確診者後，第一時間，即6小時內將個案送往檢疫所或醫院。根據統計，目前已有500多名輕症、無症狀、快篩陽性者入住加強版集中檢疫所，目前加強版檢疫所量能有4500間，還在努力擴充中。

指揮官陳時中今盤點各種醫療量能，截至5月19日，國內的隔離病房有1021床，其中可使用的有282床 ；專責病房的床數為2415，其中可使用的有1589床，可使用率66%。而加護病發有6749床，其中可使用的有1433床。呼吸器方面，則有1000多台可調用。

陳時中表示，這2天新北市往檢疫送的速度已經加快，到昨天為止，新北有300多人移至檢疫所。台北市因自己有一些加強版的防疫旅館，很多都送到自己的防疫旅館，送到我們這裡（檢疫所）的有100多人。新北防疫旅館還沒建置好，大部分都用我們的集中檢疫所，指揮中心也要求大家儘速完成建置。病人若不遵守地方政府的安排，可依《傳染病防治法》67條處分。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前共有500名確診的無症狀、輕症、快篩陽性者，入住加強版集中檢疫所 。加強版集中檢疫所整個量能有4500間，還在和醫院努力擴充中。

(中時 )