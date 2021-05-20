國內本土疫情已延燒半個月，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天終於宣布近期將訂定社區快篩站的設置標準與相關指引，讓地方政府能依循判斷「該在哪裡設篩檢站」，以及「該如何設」。

萬華疫情爆發之後，雙北市即著手成立多個篩檢站，積極找出更多可疑感染者，讓中央流行疫情指揮中心被追著跑，今陳時中則積極搶回主導權，首先建議新北市應增設更多篩檢站，揪出更多可疑感染者，另外也指出將制定有關社區篩檢站的設置標準與指引，提供地方政府做依循。

陳時中表示，快篩站的設置標準首先要在熱區，其次則是在感染個案的足跡最頻繁出沒處設置，前者地方政府能夠掌握，但後者則須經指揮中心的資訊系統進行交叉比對，「目前我們的資訊單位也在積極地跑相關資料，待資料出爐後就會提供給地方」，建議增設快篩站。

陳時中也說，「有的時候大家也不知道要在哪裡設快篩站，因此我們會訂定相關的快篩站設置標準與指引」，盼讓規範更加完備，供地方依循。

(中時 )