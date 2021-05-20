新北市今日確診足跡分佈。（新北市府提供）

新北市明天再新增3處快篩站。（新北市府提供）

新北市今再暴增157例確診，以中和40例最多；新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議宣布，因應確診者攀增，新北市明天起將再新增中和社區篩檢站、新店社區篩檢站、新莊輔大社區篩檢站3站。

侯友宜說，篩檢站的設立要有意義，不是說哪個地方要設就設，醫療資源不能放費，這段期間確診個案攀增，昨天已新增永和、土城和新莊3處快篩站，讓有萬華接觸史的高風險個案前往篩檢，明天起再新增3處，讓篩檢速度更多更快。

侯友宜表示，新北市昨天總共篩檢4463人，比前一天增家700名，陽性率昨天2.8％、今天2.9％，其中最早開設的板橋篩檢站，首日陽性率5.05％、次日4.68％、昨天第3天慢慢下降到3.75％；土城快篩站首日陽性率2.06％、永和站首日陽性率1.09％。

【泰山輔大篩檢站】

服務醫院：輔大醫院

服務區域：新莊、泰山

服務量能：每日300

服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始依序篩檢

【中和社區篩檢站】

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：中和、永和

服務量能：每日200

服務地點：山北市民活動中心（鄰山北公園旁）（中和區莊敬路49巷29弄2號）

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始依序篩檢

【新店耕莘篩檢站】

服務醫院：新店耕莘醫院

服務區域：新店、中和

服務量能：每日200

服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始依序篩檢

呼籲社區篩檢站優先採檢以有萬華高風險區活動或接觸史者為優先。

提醒攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸工具

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(中時 )