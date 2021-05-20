新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今(20日)公布新增286例本土確診案例，也是連續六日確診數破百，雖然政府祭出不戴口罩就開罰，仍有許多民眾依舊無視法令，這讓來台工作的港星黃秋生怒批：「道理講不通的人，我們稱呼為野蠻人」。

全國防疫升至第三級警戒，還是有少數人不願戴口罩，此現象讓黃秋生摸不著頭緒，不解為何戴口罩對這些人有那麼困難，他舉例在新聞報導看到不少例子，這些人被勸阻後，還會對人破口大罵，有些更情緒激動反覆質問別人：「我有病嗎？你是醫生嗎？」，對此，黃秋生忍不住嘲諷：「這樣的過激反應，就算不是有傳染病，從不太正常的情緒看來，極可能算是精神異常吧」。

黃秋生臉書全文。（圖／黃秋生Anthony Perry臉書）

黃秋生強調戴口罩是公民責任，至於勸告者是否為醫生？更加無關緊要，因為這叫做「常識，公民責任，公德心」，尤其明知道不戴口罩是犯法，依舊講不通知法犯法的人，他強調這一律都該稱做「野蠻人」，這讓網友紛紛回應：「非常時期，請配合全程戴口罩，保護自己也保護他人」、「還有人還活在平行時空，不知道疫情嚴重」、「那些人講難聽就是自私，自以為不會得」。

而住在疫情熱區萬華的藝人黃云歆也分享當地現況，她表示居住在此地的大多是年長者，也常發現他們沒有戴口罩，但她強調並非不願意戴，主要原因是資訊不對等，導致這些人不知道疫情到底有多嚴重，才會出現防疫破口。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)