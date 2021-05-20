圓點奈米(6797)受惠新冠肺炎疫情，催生檢測試劑需求暴增。法人推估，該公司前4月EPS賺逾17元，可望穩坐興櫃生技獲利王寶座。董事長簡建興表示，已撥出20台高通量全自動核酸萃取儀器，提供新冠病毒核酸檢驗之醫療院所使用，參與救援行動。

圓點該20台高通量全自動核酸萃取儀器，8小時單台即可處理高達1,000件的檢體，預期將有助望解決各縣市醫療資源日益吃緊的燃眉之急。

面對本土遭遇前所未有的嚴峻疫情，簡建興表示，目前除已陸續提供儀器至雙北地區聯合醫院，以及中南部各縣市的衛生局等醫療單位協助核酸檢測作業外，也正透過醫檢公會全國聯合會、醫檢學會、桃園醫檢公會等洽談有急迫需求的檢驗單位，可望在日益吃緊的醫療檢驗量能中，提供社會最即時的醫療援助。

營運表現耀眼的圓點，去年營收獲利同步創歷史新高，EPS以32.58元拿下興櫃獲利王寶座。該公司今年前四月營收達8.9億，相比於去年整年營收17.19億元的一半，法人初估前四月EPS可望有逾17元的表現。

圓點的純化試劑已銷售至全球70餘個國家，受惠新冠疫情爆發檢測需求孔急，邊境仍須擴大使用下，該公司手上訂單能見度已看至第3季，為滿足訂單需求，已啟動擴產，總月產能可達千萬劑。

(工商 )